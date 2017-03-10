應召站與汽車旅館勾結 專房提供性服務起訴

性服務也流行「跨業合作」。台中市應召業與汽車旅館合作，由應召站以LINE軟體招攬顧客後，再由汽車旅館提供專房性交易，客人來說出通關密語，如「必勝客」、「金牌的朋友」、「可樂的朋友」等，直接入房。台中地檢署偵結，依妨害風化罪嫌起訴王姓應召站業者及汽旅的李姓值班主管、絲姓櫃臺人員等3人。

起訴書指出，33歲李姓男子為西屯區一汽車旅館值班主管、絲女是櫃臺人員，王男於去年10月間出面與該汽車旅館談合作，以每房間2000至2500元承租8間房，作為應召站「固定砲房」。

該應召站則設立LINE群組：「拉拉」、「樂舒活」、「單身貴族」、「小優」等吸引男客光顧，再以LINE通知男客交易地點及通關密語，到了汽車旅館後，男客說出通關密語，如「必勝客」、「金牌的朋友」、「可樂的朋友」等，櫃臺人員就會拿出固定房間鑰匙，等男客入內後，小姐早已在裡面等候。

全套性交易一小時3000至3500元，直接到汽車旅館隱密、又不易不查緝，且價格不變，果然吸引大批男客趨之若鶩。

但經營還不到一個月，就被警方循線查獲。當時有6間房間內有6男客正在進行性交易，另兩房內還有2名大陸籍女子正在等待客人。台中地檢署偵結，依妨害風化罪起訴王男及汽旅業者李、絲等3人。

(中時)