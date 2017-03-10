鼎金國中新校舍啟用，第二期盼明年完工

我要評比

高雄市鼎金國中以辦喜事心情，迎接新校舍落成。（高市教育局提供）

高市鼎金國中原本校舍耐震度評估不足，市府編列上億經費，歷經1年多工期，上月完成驗收，10日舉辦落成啟用儀式，校方以辦喜事心情隆重慶祝，並象徵性將18班學生搬進新教室，未來第二期校舍工程仍將持續推動，預計明年暑假前完工啟用。

高市教育局表示，鼎金國中舊校舍改建工程，第一期斥資1億6000多萬，第二期9900多萬；第一期工程於2014年11月20日開工，上月18日驗收完成，工程包括拆除「信義樓」本體，新建普通教室28間、專科教室3間、資訊教室2間及圖書館。

教育局長范巽綠今天上午親自主持校舍落成儀式，她說，市府相當重視老舊校舍的安全性，改建期間雖然遭遇各種挑戰，但市府各單位通力協助，讓學生如期搬進新校舍，希望接下來的第二期工程也順利，如期在明年暑假前完工。

(中時)