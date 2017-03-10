疑下雨視線不佳 混凝土預拌車輾斃女騎士

蔡姓女子今天上午騎車行經汐止區福德一路、南陽街口時發生車禍。（孟祥傑翻攝）

消防人員趕至時，蔡女被壓在右前輪下，已無生命跡象。（孟祥傑翻攝）

蔡姓女子送醫傷重不治。（孟祥傑翻攝）

新北市40歲蔡姓女子今天（10日）上午騎車行經汐止區福德一路、南陽街口時，與1輛混凝土預拌車發生擦撞事故，警消獲報趕至，將壓在右前輪下的蔡女救出送醫急救，仍因傷重不治；50歲黃姓駕駛酒測值為零，警方初步研判應是天雨加上路口視線死角釀成不幸，詳細車禍原因仍待調查釐清。

新北市消防局今天上午10時35分獲報，汐止區福德一路與南陽街口發生車禍，疑有民眾被壓在混凝土預拌車下，消防人員趕至時，蔡女被壓在右前輪下，已無生命跡象，送往北市內湖三軍總醫院急救仍不治。

黃姓混凝土預拌車駕駛向警方表示，今天上午10時許開車由南陽街右轉福德一路時，當時雨勢不小，也未看到前方騎機車經過路口的蔡女，直到車身震動才發現疑似撞到人，趕快停車下車查看，才發現輾過蔡女，警方訊後依業務過失致死罪移送。

(中時)