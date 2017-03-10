內雙溪森林樂活嘉年華 遊「樹之亭」森呼吸
臺北市內雙溪自然中心「樹本生活－森林樂活嘉年華」活動報名踴躍，臺北市政府工務局大地工程處今(10)日表示，今年植樹節特別在內雙溪自然中心舉辦環境教育活動，希望透過遊戲互動及實作，了解愛樹及護樹的重要。其中，順利完成「森林守護的承諾」神秘關卡的朋友，還能將大地處額外準備的500株小樹苗帶回家，包含廣受喜愛的杜鵑、含笑及桂花等。
大地工程處指出，「樹本生活－森林樂活嘉年華」截至2月24日已額滿，來不及報名的民眾別失望，依然可以和森林夥伴們一起闖關同樂，倘佯大地處精心打造的休憩空間走走，感受春天的氣息，當天現場也開放100位名額報名，歡迎當天提早到場。
想要登山健行鍛練體力的大小朋友，也可以從內雙溪自然中心出發，順著產業道路走到大崙頭步道健身踏青，步道裡能瞧見大地處去年營造的臺北市首座樹屋涼亭「樹之亭」，一起爬上樹屋大口「森」呼吸。活動當天將於捷運文湖線劍南路站2號出口備有接駁專車。
(中時電子報)
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