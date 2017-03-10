WBC》出賽2場打擊率5成7 林琨笙：沒贏就不是好捕手

捕手林琨笙認為，台灣棒球需認真檢討為何輸人家。(張國欽攝)

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中華隊捕手林琨笙在經典賽對荷蘭與韓國之戰，先發出賽2場，合計7打數擊出4支安打，其中9日對韓國一役更敲出連3安，平均打擊率5成70，打擊表現居全隊之首，但他10日表示，如果球隊沒有贏球，就不是好捕手，現在最重要的是，要好好檢討為何打不贏人家。

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提到檢討，林琨笙無奈的說：「我們從2008、09年(2008年北京奧運輸中國)檢討到現在，但這不是1、2年的事，需要用10年、20年時間才徹底作改變。」

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中華預賽吞下3連敗，不少球迷把矛頭指向總教練郭泰源調度有問題，對此，林琨笙表示，郭總的壓力很大，但他不會把壓力轉到球員身上，都是自己扛下來。

(中時電子報)