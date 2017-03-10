阿里山唐實櫻正盛開 值得上山賞花

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阿里山花季10日在阿里山森林遊樂區的沼平公園開鑼，花季主角吉野櫻開花指標「櫻王」，仍處於含苞階段，園區唐實櫻正盛開，值得遊客上山賞花。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月10日

阿里山花季10日在阿里山森林遊樂區的沼平公園開鑼，現場由嘉義林管處員工，以激昂太鼓表演啟動開幕儀式。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月10日

阿里山花季10日在阿里山森林遊樂區的沼平公園開鑼，花季主角吉野櫻開花指標「櫻王」，仍處於含苞階段。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月10日

阿里山花季今天在阿里山森林遊樂區的沼平公園開鑼，花季主角吉野櫻開花指標「櫻王」，仍處於含苞階段，園區河津櫻、緋寒櫻及唐實櫻正盛開，值得遊客上山賞花。

林務局嘉義林區管理處今天舉辦阿里山花季開鑼儀式，宣告為期1個月的花季正式展開。現場由嘉義林管處長黃妙修帶領林管處主管，以激昂太鼓表演啟動開幕儀式。

阿里山花季今天開鑼，不過，在阿里山工作站前的花季主角吉野櫻「櫻王」，仍處於含苞階段，「櫻王」若盛開，園區的吉野櫻才會陸續綻放，因此，「櫻王」預計3月下旬才會盛開，如果未來天氣暖和，綻放時間會往前。

嘉義林管處指出，阿里山工作站、沼平公園，以及阿里山派出所一帶，滿開的河津櫻、緋寒櫻等山櫻花列系，也令人賞心悅目，且阿里山工作站前的唐實櫻開滿8成，還有園區人車分道沿途的花況，值得遊客上山賞花。

阿里山花季開鑼現場，由志工趙玉華吟唱七字仔，依序講述阿里山各車站的特色，由熱帶林逐漸爬升到溫帶林，直至阿里山森鐵終點沼平站。阿里山鄉香林國小學童及幼兒園幼童則以稚嫩嗓音朗誦的嘉義著名詩人林玉書詩作「阿里山櫻」。

活動壓軸由台灣竹樂團擔綱演出，以笛、笙、簫及高音竹琴等不同竹製樂器演繹膾炙人口的賞花組曲、高山青、客家歌謠、西班牙鬥牛舞曲等歌曲，現場還與遊客一同互動。1060310

(中央社)