阿里山唐實櫻正盛開 值得上山賞花
阿里山花季今天在阿里山森林遊樂區的沼平公園開鑼，花季主角吉野櫻開花指標「櫻王」，仍處於含苞階段，園區河津櫻、緋寒櫻及唐實櫻正盛開，值得遊客上山賞花。
林務局嘉義林區管理處今天舉辦阿里山花季開鑼儀式，宣告為期1個月的花季正式展開。現場由嘉義林管處長黃妙修帶領林管處主管，以激昂太鼓表演啟動開幕儀式。
阿里山花季今天開鑼，不過，在阿里山工作站前的花季主角吉野櫻「櫻王」，仍處於含苞階段，「櫻王」若盛開，園區的吉野櫻才會陸續綻放，因此，「櫻王」預計3月下旬才會盛開，如果未來天氣暖和，綻放時間會往前。
嘉義林管處指出，阿里山工作站、沼平公園，以及阿里山派出所一帶，滿開的河津櫻、緋寒櫻等山櫻花列系，也令人賞心悅目，且阿里山工作站前的唐實櫻開滿8成，還有園區人車分道沿途的花況，值得遊客上山賞花。
阿里山花季開鑼現場，由志工趙玉華吟唱七字仔，依序講述阿里山各車站的特色，由熱帶林逐漸爬升到溫帶林，直至阿里山森鐵終點沼平站。阿里山鄉香林國小學童及幼兒園幼童則以稚嫩嗓音朗誦的嘉義著名詩人林玉書詩作「阿里山櫻」。
活動壓軸由台灣竹樂團擔綱演出，以笛、笙、簫及高音竹琴等不同竹製樂器演繹膾炙人口的賞花組曲、高山青、客家歌謠、西班牙鬥牛舞曲等歌曲，現場還與遊客一同互動。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。