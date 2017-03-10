周小川：陸房貸規模仍看漲 速度會放慢
中國人民銀行行長周小川今天說，整體來說，中國大陸的住房貸款規模仍將以相對較快的速度發展，但確實要「適當平衡」。隨著房市政策調整，估計住房貸款增幅會「適當放慢」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午邀請周小川說明貨幣政策。他在回答外媒提問有關2016年中國大陸新增貸款和融資總量都創記錄，其中住房貸款比重達4成等相關問題時，作上述表示。
周小川說，2016年中國大陸房地產信貸中，成長較快的主要是個人購屋貸款。而個人購屋貸款成長，一方面有助於民眾購屋，且有助於降低三、四線城市的住宅庫存。但是反過來說，這在一、二線城市又容易造成房價格上漲。
他表示，住房貸款的資金在購屋後就轉往開發商，而房地產發是很長的產業鏈，會帶動一系列產業供給。所以，住房貸款不能簡單看作是買房子，實際上會傳遞到相當大的產業鏈上，甚至會帶動諸如家電類等平行的產業鏈。
周小川提到，基於上述原因，整體來說，中國大陸的住房貸款規模仍將以相對較快的速度發展，但確實要「適當平衡」。隨著房市政策調整，估計住房貸款成長會「適當放慢」。1060310
(中央社)
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