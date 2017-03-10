越南與中華男足友誼賽 22日河內登場

我要評比

越南足協（VFF）通告指出，越南國家足球隊與中華台北隊的友誼賽將於22日下午6時在河內行待運動場（Hang Day）舉行。

此前，越南足協考慮於24日在河內或峴港（Da Nang）舉辦這場比賽。

由阮友勝（Nguyen Huu Thang）擔任總教練的越南足球隊世界排名雖不算高，但是足球被視為越南國球，等級與專業程度仍比中華隊高一些。

根據國際足球總會（FIFA）今年3月公布的國家隊排名，越南國家足球隊位居世界第136名，中華隊則排名世界第159名。

去年3月24日在世足亞洲區資格賽第二輪，中華隊曾在客場河內美廷運動場（My Dinh）挑戰越南隊，最終以1比4敗北。1060310

(中央社)