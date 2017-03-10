保防法也賴馬政府 李明賢：羅瑩雪神打臉柯建銘

圖為民進黨團總召柯建銘（右），前法務部長羅瑩雪（中）。（資料照/姚志平攝）

民進黨萬事怪國民黨，雄三誤射馬政府害的、中華隊輸球也是國民黨害的，就連強推的《保防法》，綠委柯建銘也質疑是馬政府提出的舊案。前法務部長羅瑩雪受訪表示，她在任時從未聽說過有這草案，這種說法是汙衊馬政府。國民黨發言人李明賢說，羅瑩雪神打臉柯建銘！民進黨的邏輯，就是甚麼都推給國民黨，乾脆推給老蔣提案好了。

法務部與調查局研擬推出的「國家保防工作法」（簡稱「保防法」）草案，被諷是《東廠法》，據《聯合報》，綠委柯建銘質疑《保防法》草案，是國民黨時代的舊版本，但前法務部長羅瑩雪打臉柯的說法，表示自己任內從未聽說有這草案，假使馬政府提出這種法案一定被轟得半死，她發現有這草案也一定會全力阻止，將《保防法》推給馬政府是汙衊。

國民黨發言人李明賢在臉書表示「羅瑩雪神打臉柯建銘！民進黨的邏輯，就是甚麼都推給國民黨，例如雄三誤射是國民黨害的、中華隊棒球打輸也是國民黨害的，就連備受批評的《保防法》，柯建銘也要硬拗是國民黨時代所提出的舊案，真是亂扯到極點。」

李明賢說「鬼扯多了，常常被打臉是剛好而已，柯建銘如今的臉，夠腫了吧？還是，要不要推給老蔣提案的？」

網友留言「我覺得當國民黨面對敵人的抹黑時，不管大事或小事，都應該開記者會來澄清，或許有人會認為小題大作，但一定就必須如此」、「按老綠的思惟……這個法案不要說推出，一見光小馬準會被炮轟下臺…」、「想辦法把金光黨拉下台吧。」、「大家怪民進黨好像不對呐、是那些高智商的選民硬把他們拱上位子的。唉！可苦了其他善良百姓」、「史上最爛的招，就只有這一招！」

(中時電子報)