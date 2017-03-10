台灣之美》三峽竹崙溪賞櫻花

竹輪溪櫻花林。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

三峽竹輪溪是賞櫻秘境。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

三峽竹輪溪現在櫻花盛開。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

雨後放晴日，三峽竹輪溪賞櫻。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

「小園新種紅櫻樹，閒繞花行便當遊。

何必更隨鞍馬隊，沖泥踏雨曲江頭？」

唐‧白居易‧《酬韓侍郎張博士 雨後遊曲江見寄》

近年來，台灣賞櫻風氣很旺，從南到北只要有櫻花處，就有人潮。唐朝賞櫻之風盛行，當時長安著名的賞櫻景點曲江，一到櫻花盛開時節，大隊人馬要踩著爛泥巴，弄得一身髒衣裳才能賞到花。難怪大詩人要自己在家種植櫻花、在家賞花。但如果真有好的景點，愛櫻人士即使弄得一身爛泥巴，還是會前仆後繼搶著去。

三峽竹崙溪這個地點就值得推薦給愛花人。三峽北109縣道沿著竹崙路前進約7.5K處，就可看到地主簡先生花了20年培育，目前園區有萬餘株五種類品種櫻花。包括和信櫻(又稱河津櫻)、台灣八重櫻、香水櫻、富士櫻、墨染吉野櫻，花期可從農曆元月初，一直延續到三月初。

目前是富士櫻盛開時節，預計下周可開到極大值。竹輪溪櫻花林最佳造訪時機是雨後放晴日，滿山遍野的紅櫻，背景是雲海，簡直美極了！

來此賞花請記得不要隨便丟擲垃圾，亂採摘櫻花樹枝，以免辜負地主的美意。賞完櫻花，附近的熊空茶園和佛山寺可以順道一遊。這幾張照片拍攝時間都是去年3月9日，今年花期約晚一週。

(中時電子報)