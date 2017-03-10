馬英九：台灣部署薩德問題不存在

馬英九說馬政府期間台美關係良好，他不擔心「第四公報」，因為不會發生。(江靜玲攝）

馬英九9日在華府與媒體茶敘，前駐美代表沈呂巡亦在場，現場並有網路直播報導。（江靜玲傳真)

台灣是否會像韓國一樣部署薩德飛彈，前總統馬英九表示，台灣政黨輪替前，他的印象中沒有說要購置薩德系統，最近馮世寬也說了不會部署薩德，「所以這個問題就不存在」。

馬英九說，他執政時的軍購政策，新政府並未改變，基本上是要滿足三個目標：第一是防衛性；第二是基本上汰舊換新；第三是台灣沒法自製的武器。而他當政時，這三個條件都滿足。馬英九並說，他任內也未有購買F-35的打算。

結束此次訪美行程前，馬英九9日在華府與媒體茶敘。

對兩岸近來圍繞張志軍「台獨之路盡頭是統一」之說互嗆，是否意味著兩岸熱對抗開始？馬英九說，這是冷對抗的一部分，兩岸尚未走到熱對抗階段。但「我們比較擔心的是，兩岸關係繼續惡化，對台灣有長遠的不利。」

而隨著中國大陸軍力和國際影響力增強，美國在區域內影響力削減，台灣現狀過去十年已發生變化，「維持現狀」是否仍是台灣最好選擇？在川普政府下，中美發表「第四公報」的可能性為何？

馬英九認為，維持現狀，尤其是一中各表，還是台灣目前最好的策略。馬英九指出，中國大陸軍力大幅成長，美國不像原來成長那麼快，但這都不涉及結構變化，「維持兩岸關係現狀，不把一中各表拿掉，應該不會有太大的變化」。

馬英九表示，美國基本上對他執政8年期間，對兩岸關係處理非常滿意，台灣也不必每次美國總統去北京訪問就擔心有「第四公報」。「有人問，你怎麼不擔心？我說這個不會發生，因為事前有簡報，事後有彙報。台灣、大陸、美國都採取三邊平衡的政策。」

馬英九透露，當年馬習會程序協商部分結束時，雙方都建議對方「記得告訴老美一聲」。美方差不多在同一時間收到雙方的訊息，「老美對這個動作高度滿意，因為以前沒有見過。」

馬英九引述美國專家卜睿哲的觀點指出，「兩岸關係不要讓大陸覺得對統一感到絕望」，是非常重要的。 馬英九說，美方贊同其執政8年是台美關係最好的 8年，也是兩岸關係最好的八8年，基本上並沒有什麼訣竅，就是要抓住大陸的憂慮，「台灣會不會越漂越遠」。馬英九說，承諾不搞兩個中國、一中一台、台灣獨立，並未影響中華民國主權，反而得到越來越多的尊重。

馬英九反問，若罵他親中賣台，「蔡主席為什麼要維持現狀呢？難道是維持親中賣台的現狀嗎？顯然不是。」

日前在布魯金斯演講時，遭到民進黨批評，認為他將「一中原則」與「一中政策」混淆。對此，馬英九指出，「一中政策」是對「一中原則」的看法，根本上是以一中原則為核心。對美國來講，其一中政策是美中三個聯合公報和《台灣關係法》，基本上就是說明美方怎麼看待一中原則。

馬英九認為，大陸所說的一中原則是老三句：世界上祇有一個中國；中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府；台灣是中國領土不可分割的一部分。而台灣回應是，兩岸都堅持一中原則，但雙方賦予含義各不同，因此有一中各表，中國大陸也接受了，才有九二共識。所以，馬英九說，一中原則是議題，一中政策是看法，「兩者是有關聯的，沒什麼好爭的」。

馬英九說，目前全世界與中國建交的173個國家，不見得完全接受中華人民共和國對於台灣的主權主張。例如美國用的是「認知」（acknowledge）非「承認」（recognize），其實也是一種一中各表。

馬英九表示，他現在最想做的事是到東南亞和歐洲演講，後者並已在接觸安排中。

(中時)