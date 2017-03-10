視障協助員培訓始業 推廣身障者福利

視障協會辦理協助員培訓，學員嘗試體驗視障者生活上的不便。（陳慶居攝）

視障協會辦理協助員培訓，縣府科長楊文東說明未來提升服務視障者的品質，帶給他們生活便利。（陳慶居攝）

苗栗縣視覺障礙者福利協進會主辦視力協助員培訓計畫，10日在協會舉行始業式，有19名學員報名，他們將接受42小時專業訓練及6小時實習課程，未來提供視障者協助時，可支領時薪180元。

此次參加培訓課程的學員，大部份年齡都是在50歲左右的家庭主婦，也有部分視障者家屬報名，他們都是一群具有愛心與耐心的社會人士，懷抱著熱忱來推廣身心障礙福利，導正社會對身心障礙者之認知，使視障者融入社會，增加對社會友善環境認知及人際關係建立。

協會理事長鄭俊華表示，培訓課程包括視障者相關輔具介紹、視障者定向行動引導技能、視協員安全引導之進階訓練、口述影像及報讀技巧等，透過一系列專業的視力協助員培訓課程，以培養出屬於苗栗在地的視協員，以同理心陪同視障者。

(中時)