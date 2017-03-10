挺朴民眾與警衝突 2人死亡

挺朴民眾舉著朴槿惠照片，在憲法法院外頭聚集，情緒升高。(美聯社)

韓國總統朴槿惠確定下台，韓國局勢陷入動盪。民眾在首爾街頭上表達自己意見，警方嚴陣以待，氣氛緊繃。(林勝發攝)

據韓聯社報導，韓國憲法法院外面聚集挺朴群眾情緒升高，警方表示，目前已造成2人死亡。

中天新聞： 倒朴民眾陷瘋狂 中天記者南韓前線直擊

其中1名死者為姓Kim的72歲男性，在首爾當地時間下午1點左右，在憲法法院外，被發現頭部流血死亡。他正被送往附近1家醫院，但已不幸宣告死亡。

警方說，他們正在調查詳情。

今天稍早韓國總統朴槿惠遭到憲法法院全數通過彈劾，挺朴民眾在法院外頭聚集，彈劾案宣判後，民眾情緒升高，導致警民流血衝突。

(中時電子報)