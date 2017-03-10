朴槿惠遭彈劾爆警民衝突 1人身亡

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南韓憲法法院今天裁定總統朴槿惠彈劾案成立，韓聯社報導，反對彈劾的群眾與警方發生衝突，造成1人身亡。

根據路透社，死者是72歲男子，他在現場抗議衝突中流血受傷，送醫後不治。

朴槿惠確定彈劾下台消息一出，反朴示威陣營頓時歡聲雷動，互相擁抱，但不少挺朴群眾情緒崩潰，與警察爆發衝突。1060310

(中央社)