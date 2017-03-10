節水抗旱有成 中鋼屢獲獎肯定
中鋼公司自主加強節水，透過生產製程用水回收再利用與技術提升，由建廠初期的每單位粗鋼耗水量10噸，降為目前的4.8噸，節水成果屢獲頒水利署企業節水楷模績優單位獎肯定。
中鋼於民國98年建置完成工業廢水純化場，以超過濾（UF）+逆滲透薄膜（RO）+離子交換樹脂（IX）組成的純化場，將廠內工業廢水回收處理成逆滲透水與除礦水，大幅降低限水時期的自來水需求，目前廠內廢水的回收量約每日1.8萬噸，整體循環用水回收率達98.3%。
中鋼除有廠內節水作為外，更積極配合政府推動都市污水再生回用政策，待鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案於108年底第2階段完成後，每天可再供中鋼用水4.4萬噸，屆時中鋼生產的每噸粗鋼使水用量將降為3.4噸，優於國際鋼廠水平。
中鋼為配合政府各階段抗旱措施，已備妥各項節水計畫，節水措施將包含，全面推廣冷卻水塔風扇變頻節能及減少蒸發損失；停用非生產用水，如廠區綠化用水、路面灑水禁用自來水等；提高冷卻水系統的濃縮倍數，減少補充水；調降水壓，減少用水；增加工業廢水純化場回收量；排放水多層次回收再利用等作為。
中鋼說，過去建置及營運工業廢水純化場，熱軋及冷軋水系統倒極式電透析（EDR）廢水回收設備，以及回收廠內工業廢水成果卓越，目前廠內多層次回收再利用的案例中一滴水最多達5次使用，加上配合政府開發都污再生水回收再利用新興水源政策，歷年來已獲水利署14次企業節水楷模績優單位獎，中鋼珍惜與運用水資源不遺餘力，可見一斑。1060310
(中央社)
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