吳慷仁買胸罩 櫃姨教穿摸肌猛喬

演員吳慷仁在新片「白蟻」飾演偷女性內衣的戀物癖男子，接受節目專訪表示，為揣摩角色，他到百貨公司買胸罩，專櫃阿姨教他穿胸罩，伸手托起他的胸肌塞進罩杯猛喬。

吳慷仁西元2007年出道，去年以電視劇「一把青」奪第51屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎。日前接受中視「改變的起點」節目專訪， 聊起在新片「白蟻」全裸演出，他為詮釋角色，兩個月內瘦15公斤。

飾演喜歡偷女性內衣褲的偏執狂，吳慷仁為揣摩角色內心世界，每天在家穿女性內衣褲走來走去，還拚命照鏡子，也跑到百貨公司專櫃買女性內衣。

吳慷仁笑說，專櫃阿姨用詭異眼神看他，大聲問「這是你要穿的？」嚇得他趕緊解釋是拍戲要用，「我演一個怪怪的人啦」。結果被阿姨抓進更衣間，直接把他當女人，教他如何穿胸罩，還伸手幫他喬，最後挑兩套超性感內衣給他。

談起從小吃苦長大，吳慷仁13歲就當電焊工，20歲不到已做過50種粗重工作；出道後苦等演出機會，啃冰吐司充飢，一度窮到全部存款只剩新台幣1400元。曾被人看扁，但他不服輸，接演各種別人嫌棄的角色，反倒從不同角色磨練演技。1060310

(中央社)