長安西路都更案爭議 柯文哲：修正規定
台北市長柯文哲今天表示，因為長安西路都更案爭議，會針對此事修改相關規定，但訂定罰則需議會通過，不是動用行政裁量權，「市長說罰多少就多少」，要有立法程序。
針對長安西路都市更新案，內政部長葉俊榮說，事前應做較完整協調，否則社會看到強拆是不恰當，都市更新條例修法這會期將送進立法院。
柯文哲上午出席「明倫公宅開工典禮」會後受訪，媒體提問，關於長安西路都更案，張姓不同意戶住家遭拆，但建管處依違反「建築法」開罰監造人、承造人新台幣9萬元，是否認為太少。
柯文哲說，「法沒有辦法一次到位」，按現行法令只能罰業者這些費用，這意味要修法，「針對此事件會修改相關規則」，但仍需議會通過，不是動用行政裁量權就可，也不是「市長說罰多少就多少」，需要透過立法程序修改規則。
對於台北市為照顧單一住宅自用戶，預定調降房屋稅，但卻遭議員批評政策買票。
柯文哲說，市府推出的政策就是要對人民有利和民眾喜歡，「難道議員希望推出民眾不喜歡或是有害政策，不會嘛」，且目前政府課收房屋稅時，自住和囤房最高差3倍，「不太對，當包租公就應該課稅」。
柯文哲表示，但中央規定兩者課稅差3倍，「這不對，所以透過補貼方式，協助單一且自住的民眾」，且單一自住的房屋稅還可下降，並包括豪宅，「民眾可住好一點的房子」，且若只有一間，不需故意懲罰。
媒體報導，柯文哲日前提及，身邊幕僚不會參選，但市府儲備副發言人陳思宇卻語帶保留，「目前沒有規劃」。柯文哲被問及此事回應時說，「她跟我說過，沒有想要選」。1060310
(中央社)
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