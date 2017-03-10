長照中心自設夾板遮電梯 惡意隱匿2樓黑戶

業者用白色夾板遮掩電梯。（蔡依珍翻攝）

業者用白色夾板遮掩電梯。（蔡依珍翻攝）

業者用白色夾板遮掩電梯。（蔡依珍翻攝）

桃園市私立愛心長期照顧中心凌晨大火釀4死13傷悲劇，上月聯合稽查未發現2樓16名「黑戶」，稽查人員氣憤表示是業者刻意隱瞞，通往2樓有公共空間的樓梯和裡頭的電梯，但業者卻刻意在有電梯的牆面加裝整面夾板，與白牆完全融合，當要稽查時就用夾板遮掩，不細看根本不會發現，社會局強調業者涉及重大隱匿，將依據老人福利法處以最重30萬元罰鍰，檢警也將追究業者是否涉及業務過失致死等刑責。

(中時)