半夜偷16顆洋蔥 地主守株待兔逮婦

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羅姓婦人偷的16顆洋蔥並不漂亮，但已吃上竊盜官司。（斗六警方提供）

元宵節晚上有一習俗「偷挽蔥，嫁好尪」，但斗六有一婦人貪小便宜，半夜伺機行動到別人田體偷16顆洋蔥，被田主人贓俱獲，吃上竊盜官司。

斗六市警方指出，羅姓女婦人利用半夜找尋住家附近農地內所栽種的蔬菜，只要看到已成熟的就下手。

日前，羅女趁夜深人靜之際，騎機車在住家附近農田尋找犯案目標，最後在斗六市江厝里部子路段發現一片菜園，見四下無人，便進入菜園內盜採洋蔥16顆。

羅婦以為神不知鬼不覺，不料地主突然出現，來不及逃跑被人贓俱獲，警方獲報趕抵現場依竊盜現行犯將她逮捕。

警方清查羅婦竊得16顆洋蔥市價約200元，她表示要帶回家自己食用，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)