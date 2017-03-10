樹林樂山圖書閱覽室 借書送樹苗

樹林樂山圖書閱覽室推出「書香換樹苗」活動，只要到圖書館借書即可獲贈樹苗1株。（王揚傑翻攝）

為配合植樹節，樹林樂山圖書閱覽室特別準備200株樹苗，推出「書香換樹苗」活動，自植樹節當天至3月底止，到樹林樂山圖書閱覽室借書，即可獲贈樹苗1株。

此外，樂山圖書閱覽室同時舉辦「種下一顆閱讀種子」主題書展，除了教大家照顧植栽的方式，也邀請阿公阿嬤帶著孫子在圖書館的花圃裡種下一株株的小樹苗，然後一起到圖書館辦證借書，祖孫一起同享親子閱讀的樂趣。

70歲劉春蘭阿嬤說，和孫子一起種樹覺得很有意義，也辦了人生第一張借書證，以後顧孫又多了一個好去處，會常帶孫子到圖書館來照顧樹苗，也會常來借書。

(中時)