婦幼隊辦「山城馬拉松」 路跑兼宣導家暴防治

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婦幼隊年前受理民眾求助家暴案件，該女的兄長治療後精神狀況逐漸穩定，近日返家與老父團聚，重拾天倫樂。(劉宥廷翻攝)

婦幼隊指出，這周末舉辦「山城馬拉松」路跑，除運動舒展筋骨，也首重家暴防制的宣導，幫助大家強化危機意識及應變能力，以妥適因應家暴事件，避免危害發生。(劉宥廷翻攝)

家暴問題恐存在你我周遭，但很多人遇到卻不知如何所措！高市婦幼警察隊結合高雄巨港扶輪社12日在六龜區寶來國中，藉「山城馬拉松」路跑活動，帶著旗山社福中心服務對象及當地社區民眾路跑外，還安排婦幼安全防護宣導，幫助大家強化危機意識及應變能力，避免危害發生。

婦幼隊年前受理民眾求助案件，指其患有慢性病的老父，遭其染毒兄長毆打成傷，其兄疑於夢遊中施暴，近日常喃喃自語，並隨身持刀，種種跡象讓家人恐慌害怕。

婦幼隊員火速協助聲請保護令，同步聯繫衛生所護士、社政、消防救護人員等，將該男強制送醫住院，經治療後精神狀況逐漸穩定，並在護理之家打工自食其力，近日返家與老父團聚，重拾天倫樂。

婦幼隊長陳玲君表示，類此因精神疾患導致的家暴案件，有高度致命風險，呼籲家屬要立即尋求協助，警察局長期建立與網絡良好關係及合作默契，曾處理多件類此成功案例，順利將高危險性加害人送醫強制治療，解除家人安全隱憂。

婦幼隊指出，這周末舉辦「山城馬拉松」路跑，除運動舒展筋骨，也首重家暴防制的宣導，幫助大家強化危機意識及應變能力，以妥適因應家暴事件，避免危害發生。

(中時)