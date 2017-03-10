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台北玫瑰園春季展 上百種、數千株玫瑰爭艷

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光輝五月五，現代豐花矮叢玫瑰；2006美國育出，橘黃、圓瓣波浪型、果香。
光輝五月五，現代豐花矮叢玫瑰；2006美國育出，橘黃、圓瓣波浪型、果香。(圖/北市工務局)
小新黃，現代迷你矮叢玫瑰；金黃強健、一莖多花、開花持久。
小新黃，現代迷你矮叢玫瑰；金黃強健、一莖多花、開花持久。(圖/北市工務局)
聖女，現代大花雜交茶香玫瑰；1995法國育出，花深紅瓣背乳黃、圓瓣高心、無香。
聖女，現代大花雜交茶香玫瑰；1995法國育出，花深紅瓣背乳黃、圓瓣高心、無香。(圖/北市工務局)

台北玫瑰園春季展即將開展，整座園區獨具匠心，使用超過上百種、高達數千株的玫瑰，妝點出擁有萬種風情的戶外玫瑰花園，同時結合美術系學生畫作展出以及手作DIY活動，詮釋玫瑰的典雅優美與多姿多彩，為台北帶來朵朵花香。

2017台北玫瑰園春季展將於3月14日起至3月31日展出，在新生園區西北側的玫瑰園(新生公園辦公室後方)打造古典玫瑰園區，開幕當天於新生園區綠化教室，上、下午各有一場「蝶谷巴特」的DIY手作教學活動，將美麗的玫瑰圖案透過剪裁、拼貼，裝飾於家飾物品或傢俱上，展現出獨到、特有的藝術美感。

而活動也再度邀請師大美術系學生於「臺北典藏植物園」展出畫作，透過藝術角度呈現獨特的玫瑰姿態，既流著愛神的血液，又為美神的化身，代表著人與人之間的愛，隨著不同顏色、朵數，傳遞著不同的意義，含意婉轉而浪漫。

師大美術系師生於「臺北典藏植物園」展出畫作，表現玫瑰各種的不同風情。(圖/北市工務局)
師大美術系師生於「臺北典藏植物園」展出畫作，表現玫瑰各種的不同風情。(圖/北市工務局)
師大美術系師生於「臺北典藏植物園」展出畫作，表現玫瑰各種的不同風情。(圖/北市工務局)
師大美術系師生於「臺北典藏植物園」展出畫作，表現玫瑰各種的不同風情。(圖/北市工務局)

►蝶谷巴特DIY手作教學活動資訊：

3月14日（二）於新生公園綠化教室共兩場次（第一場次11:00~12:00 、第二場次14:00~15:00），欲參加課程之民眾，請於3月6日起至3月10日透過電子郵件yuanshanrose@gmail.com報名參加；主旨請註明“我要參加2017臺北玫瑰園春季展蝶谷巴特DIY手作”，內文請填寫姓名、電話、參加場次、連絡信箱。每場次僅限額20名，每人僅可擇1場次報名，且1信箱限1名額。錄取方式：依報名順序前20名額，備取5名。錄取民眾於3/13統一由電子信箱回覆。

►交通資訊（人潮眾多，請民眾多利用大眾運輸工具，節能又減碳）

1.捷運：

圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。

2.公車：

(1)搭乘279、285、606、685、109(假日) ，於民族東路口站下車。

(2)搭乘285、紅50、665、市民小巴M9，於新生公園站下車。

(3)搭乘72、222，於新生公園(林安泰)站下車。

(4)搭乘527，於新生公園(林安泰文物館)站下車。

(5)搭乘紅34(假日)、市民小巴M9，於林安泰古厝站下車。

3.YouBike：

捷運圓山站2號出口站到林安泰古厝站。

(中時電子報)

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關鍵字：新生公園圓山捷運花博玫瑰花台北玫瑰園春季展
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