台北玫瑰園春季展 上百種、數千株玫瑰爭艷
台北玫瑰園春季展即將開展，整座園區獨具匠心，使用超過上百種、高達數千株的玫瑰，妝點出擁有萬種風情的戶外玫瑰花園，同時結合美術系學生畫作展出以及手作DIY活動，詮釋玫瑰的典雅優美與多姿多彩，為台北帶來朵朵花香。
2017台北玫瑰園春季展將於3月14日起至3月31日展出，在新生園區西北側的玫瑰園(新生公園辦公室後方)打造古典玫瑰園區，開幕當天於新生園區綠化教室，上、下午各有一場「蝶谷巴特」的DIY手作教學活動，將美麗的玫瑰圖案透過剪裁、拼貼，裝飾於家飾物品或傢俱上，展現出獨到、特有的藝術美感。
而活動也再度邀請師大美術系學生於「臺北典藏植物園」展出畫作，透過藝術角度呈現獨特的玫瑰姿態，既流著愛神的血液，又為美神的化身，代表著人與人之間的愛，隨著不同顏色、朵數，傳遞著不同的意義，含意婉轉而浪漫。
►蝶谷巴特DIY手作教學活動資訊：
3月14日（二）於新生公園綠化教室共兩場次（第一場次11:00~12:00 、第二場次14:00~15:00），欲參加課程之民眾，請於3月6日起至3月10日透過電子郵件yuanshanrose@gmail.com報名參加；主旨請註明“我要參加2017臺北玫瑰園春季展蝶谷巴特DIY手作”，內文請填寫姓名、電話、參加場次、連絡信箱。每場次僅限額20名，每人僅可擇1場次報名，且1信箱限1名額。錄取方式：依報名順序前20名額，備取5名。錄取民眾於3/13統一由電子信箱回覆。
►交通資訊（人潮眾多，請民眾多利用大眾運輸工具，節能又減碳）
1.捷運：
圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。
2.公車：
(1)搭乘279、285、606、685、109(假日) ，於民族東路口站下車。
(2)搭乘285、紅50、665、市民小巴M9，於新生公園站下車。
(3)搭乘72、222，於新生公園(林安泰)站下車。
(4)搭乘527，於新生公園(林安泰文物館)站下車。
(5)搭乘紅34(假日)、市民小巴M9，於林安泰古厝站下車。
3.YouBike：
捷運圓山站2號出口站到林安泰古厝站。
(中時電子報)
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