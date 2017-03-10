學甲區農會變天變一半　常務監事選票現汙損

學甲區農會10日進行18屆理監事會議，由挑戰派曾啟旺（左）當選新任理事長。（萬于甄攝）

10日學甲農會進行常務監事選舉開票時，原當選的吳萬田因其中1張選票有汙損，遭認定無效，也因此落馬。（萬于甄攝）

學甲區農會唯一登記候聘的總幹事李哲進（左二），雖為績優總幹事，但仍未被農會理事們同意續聘。（萬于甄攝）

學甲區農會10日舉行第18屆理監事會議，挑戰派曾啟旺以6票獲選新任理事長，但唯一登記後聘的績優總幹事李哲進，並未獲得理事會聘任，現由農會秘書周永茂代理。

隨後，召開監事會，挑戰派推選的吳萬田原獲得2票，但其中1票被認定汙損無效，與當權派人馬陳敏男同票，讓挑戰派人馬不滿抗議，要求重新驗票，最後農會以抽籤決定由陳敏男當選常務監事。

學甲區農會雖在農會代表選舉後就確定原當權派落選，但如今在農會三巨頭中掌握常務監事，農會未來發展值得關注。

(中時)