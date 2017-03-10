部落格自稱老師 收費指導買期指遭起訴

50歲施姓女子，自稱「老師」，在個人經營的「期指操作天地」部落格上吸收會員，再以LINE群組中指示會員下單買賣期貨指數時點，每週收取7000到8000元不等會費。台中地檢署偵結，依違反期貨交易法起訴。

起訴書指出，施女於2013年至2016年5月間，在網路上設立「期指操作天地」部落格，招攬不特定會員，將會員加入其成立的即時通或LINE族組內，提供台灣加權股價指數期貨交易之研究分析意見及買賣時點建議，還要求會員將會費匯入指定郵局帳戶，擅自經營期貨顧問事業。

檢方傳喚多名會員作證，證明施女已具體提供期貨投資標的、買賣時點建議，已非單純的投資心分享，已屬期貨顧問事業範圍，而會員提供匯款後獲得「服務」，雙方顯有對價關係。

(中時)