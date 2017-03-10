台北市新進消防員演練 東京教官授經驗
台北市今年1月有75名新進消防員，今早舉行實境驗收演練，模擬火災救災等情形，場面逼真，北市消防局特別邀東京消防廳3位資深教官來台傳授日本的經驗和技術。
台北市人口眾多，火災、意外等事故都需靠消防人員救難，基礎技術和臨場應變十分重要，北市消防局2月9日至23日找來東京消防廳資深教官，指導75名新進人員，今早10時在內湖訓練中心舉辦演練驗收，教官們也到場參與。
這次演練著重在個人防護裝備熟練度，以及面對瞬息萬變火災現場的臨場判斷力、搶救應對技能，繩索系統架設與運用技巧；項目包括消防衣帽鞋著裝，火災現場破門作業程序，繩索快速下降及上登，橫渡、倒向式、自救，斜降及火災演練等。
只見這群消防員每個動作、判斷都毫不馬虎，迅速完成任務，一點都看不出來是新進人員。
北市消防局表示，首都消防人員工作重擔大，訓練課程為期9週，重點放在火災搶救、緊急救護、救助破壞及體能訓練，透過台日教官聯合指導，要求嚴格紮實，希望新進同仁投入外勤救災時可以盡快進入狀況，提升北市救災戰力，這次演練表現佳，能有這麼多優秀消防員加入，備感榮幸。1060310
(中央社)
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