前台大醫雲林分院長王崇禮掌北市研考會
台北市長柯文哲今天說，台北市政府公務人員訓練處代理處長、研究發展考核委員會主任委員曲兆祥兼兩職已1年，已找到前台灣大學醫學院附設醫院雲林分院長王崇禮任研考會主委。
此外，柯文哲上午出席「明倫公宅開工典禮」後受訪，媒體詢問，柯文哲日前演講提及「一例一休管太多了」，但北市府開罰業者件數卻不多。
他說，一例一休上路才幾天，民眾需適應，北市府定義前3個月為宣導期，會處理勞工申訴、陳情或檢舉，不會馬上開罰，「至少要3個月期間讓資方適應」。
柯文哲表示，本來就會和勞資雙方溝通，且裁罰標準不應有太多行政裁量權，還是要有規則，「規則直接由勞動局長和產業界代表對談」。
至於內政部公布國內老化指數指標在今年2月首度破百，台北市、台南市與高雄市老化指數都破百，台北市如何因應人口老化問題？
柯文哲表示，大概再過4年，台北市超過65歲人口會達20％，全台未來幾年人口會突然老化，「這是國家要面對的重大問題」。北市府已開始推動老人福利系統，打算從老人共餐開始，再加入附加價值，整套完整計畫陸續上路，2年內會有成績。1060310
(中央社)
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