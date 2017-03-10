陸工商總局：開放外企上網註冊商標
中國大陸國家工商總局宣布，從今天起，商標代理機構、國內申請人以及在中國大陸有經常居所或營業所的外國人、外國企業，均可登錄「中國商標網—網上申請」，辦理商標註冊申請業務。
中新社引述中國大陸工商總局有關負責人說，這項措施上路後，便可以在網路上進行商標註冊申請、查詢、公告、繳費等業務。
報導指出，中國大陸市場主體數量近年大幅增加，商標註冊申請量持續攀升，已實現商標累計申請、註冊以及有效註冊量均超過千萬筆。
中國大陸工商總局表示，未來將加快深入推進商標註冊便利化改革，到2017年底，逐步實現商標註冊全程電子化。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。