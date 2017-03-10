陸工商總局：開放外企上網註冊商標

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中國大陸國家工商總局宣布，從今天起，商標代理機構、國內申請人以及在中國大陸有經常居所或營業所的外國人、外國企業，均可登錄「中國商標網—網上申請」，辦理商標註冊申請業務。

中新社引述中國大陸工商總局有關負責人說，這項措施上路後，便可以在網路上進行商標註冊申請、查詢、公告、繳費等業務。

報導指出，中國大陸市場主體數量近年大幅增加，商標註冊申請量持續攀升，已實現商標累計申請、註冊以及有效註冊量均超過千萬筆。

中國大陸工商總局表示，未來將加快深入推進商標註冊便利化改革，到2017年底，逐步實現商標註冊全程電子化。1060310

(中央社)