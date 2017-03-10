澎湖公民團體 發起廢除離島博弈惡法

澎湖第2次博弈公投去年反賭大勝，澎湖和金馬等離島與台灣等反賭團體，今天發起廢除「離島建設條例」第10條之2中的「離島公投開賭場」的博弈惡法，讓澎湖朝觀光生態永續發展。

澎湖海洋公民基金會執行長翁珍聖等人今天舉行廢除「離島建設條例」的「離島公投開賭場」惡法記者會，籲請各公民團體響應連署。

翁珍聖說，廢除「離島公投開賭場」惡法，由海洋公民基金會、金門文化遺產保存學會、中華民國島嶼愛鄉協會、澎湖俠月食農漁協會和台灣反賭合法化聯盟等5個團體發起，包括台澎金馬等55個公民團體響應連署，目前並持續增加連署中。

翁珍聖表示，澎湖縣民在去年10月15日的第2次博弈公投中，以2萬6598票的不同意否決了澎湖設置國際觀光度假區附設觀光賭場，宣告澎湖人反賭的決心。

他說，澎湖先後2次的博弈公投，耗費了巨大社會成本與也撕裂了在地人民的信任與凝聚力，對於博弈產業所衍生的負面效應，未來中央若無發展博弈事業的規劃，現有的離島建設條例第10條之2，即無繼續執行之必要，應予廢止，以免每隔一段時日再被提案推動公投。

翁珍聖亦指出，總統蔡英文也曾表示「澎湖是一個健康而且富含自然生態與人文特色的海島」，未來發展應定位在生態優先、永續經營和文化導向上，中央與地方全力合作，讓澎湖在生態、文化觀光的導向上，永續發展。

澎湖青年陣線亦早在博弈公投過後，即發起廢除「離島建設條例」第10條之2的博弈條款，去年10月已達1萬198人連署，將全力推動國會修法，讓博弈條款走入歷史。

澎湖青年陣線召集人冼義哲表示，去年第2次博弈公投，展現澎湖人拒絕賭場的態度後，展開連署廢除「離島建設條例」第10條之2中的博弈條款，在公投後3個多月突破萬人連署門檻，國會須回應民意，盡速展開修法，廢止「博弈條款」。1060310

(中央社)