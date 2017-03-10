陸外匯存底降 周小川：沒什麼不好
針對中國大陸外匯存底從巔峰4兆美元降至3兆美元左右，中國人民銀行（大陸央行）行長周小川今天說，外匯存底沒必要那麼多，適當降低「沒有什麼不好」，外界無須過度反應。
人行副行長易綱表示，用外匯存底維護人民幣匯率基本穩定是「利大於弊」，人行賣出美元都收回了等價人民幣，並非外匯存底「都打水漂（指付出沒有收穫）了」，而是一個等價交換的過程。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請周小川等人行高層說明金融改革與發展議題。周小川在回答陸媒提問時，作上述表示。
周小川提到，中國大陸外匯存底從2002年下半年起快速增加，國際金融海嘯後，已開發國家普遍實施量化寬鬆（QE）政策，釋放大量流動性，使中國大陸外匯存底衝到4兆美元左右，「其實沒有必要搞那麼多」。
他說，外匯存底減少是正常現象，「因為我們本來也不想要那麼多，所以適當的有所下降，也沒有什麼不好的」。
周小川表示，中國大陸目前握有3兆美元外匯存底，仍是全球首位，因此官方在資本流動方面以平常心制定政策，「即使有問題要解決，也不要把這個事（外匯流出）看得太嚴重，不要反應過度」。
易綱補充說，中國大陸維護人民幣匯率基本穩定，有遵照市場規律，人民幣匯率「還是保持彈性的」，使市場訊號得以發揮。1060310
(中央社)
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