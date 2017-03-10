除朴槿惠外 這些國家元首也遭彈劾下台

我要評比

南韓憲法法院今天宣布，總統朴槿惠彈劾案成立。像她一樣因正式彈劾程序或面臨法律挑戰威脅而被迫下台的國家元首為數不少。

法新社報導，但並非所有彈劾程序都會成功，逃過彈劾案最知名人物可能非美國前總統比爾‧柯林頓（Bill Clinton）莫屬，他1999年因性醜聞遭到彈劾，但最後仍保住總統職位。以下為法新社整理曾面臨彈劾的各國元首。

★曾被國會彈劾國家元首

●委內瑞拉

裴瑞斯（Carlos Andres Peres）被控侵吞公款與非法自肥，1993年5月被停職，同年8月31日遭國會解除總統職位。現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）現正與反對派對抗，反對派要求就他是否應該留任舉行公投。

●厄瓜多

布卡蘭（Abdala Bucaram）被控挪用公帑，1997年2月6日因「身心失能」遭解職，距離他就任總統才6個月。

古提瑞茲（Lucio Gutierrez）被控於民眾群起抗爭期間安插親信至最高法院，於2005年4月被解除總統職務。

●秘魯

藤森謙也（Alberto Fujimori）透過父母取得日本國籍，2000年從東京傳真請辭總統職位。秘魯國會拒絕接受請辭，投票表決解除他的總統職位，禁止他從事公職10年。他最後被引渡回秘魯，因下令屠殺平民及貪污判刑25年。

●印尼

瓦希德（Abdurrahman Wahid）因不適任且貪污，2001年7月23日被解除總統職位。

●立陶宛

巴克薩斯（Rolandas Paksas）被控授予一名俄羅斯商人立陶宛公民身分並收受金錢，2004年4月6日遭彈劾下台，不得在立陶宛擔任公職，但2009年獲選進入歐洲議會。

●巴拉圭

總統魯戈（Fernando Lugo）處理土地爭議造成17人喪生，2012年6月22日因失職被迫下台。

●巴西

總統羅賽芙（Dilma Rousseff）因非法操控國家預算，2016年8月31日遭參議院彈劾罷黜。

★被迫辭職

●美國

總統尼克森（Richard Nixon）1974年8月辭職，規避幾乎篤定會因水門案醜聞遭彈劾。

●巴西

總統狄梅洛（Fernando Collor de Mello）被控貪汙，1992年12月29日在參議院彈劾審理伊始辭職。

●以色列

總統魏茲曼（Ezer Weizman）爆發稅務詐欺與貪汙醜聞後，2000年7月辭職，避免可能遭到彈劾。

卡札夫（Moshe Katsav）被控強暴和其他性侵罪名，於2007年6月辭卸總統，作為認罪協商的一部分，2011年判處7年徒刑。

●德國

沃爾夫（Christian Wulff）被控關說後被剝奪豁免權，2012年2月辭去聯邦總統職位。他之後洗刷罪名。

★彈劾失敗

其他逃過彈劾的國家元首包括：1999年俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）、2003年巴拉圭總統龔薩雷茲（Luis Gonzalez Macchi）、2004年南韓總統盧武鉉以及2015年馬達加斯加共和國總統拉喬納里馬曼皮亞尼納（Hery Rajaonarimampianina）。

美國強生總統（Andrew Johnson）與柯林頓總統分別於1868年與1999年被眾議院彈劾，但參議院都未通過彈劾案。1060310

(中央社)