陸2016年緝捕潛逃境外貪官44人

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大陸中央人民廣播電台今天報導，中國大陸最高人民檢察院數據顯示，大陸2016年從19個國家和地區勸返遣返、引渡、緝捕潛逃境外職務犯罪嫌疑人44人。

大陸最高檢反貪汙賄賂總局四局有關負責人說，大陸檢察機關2016年從19個國家和地區勸返、遣返、引渡、緝捕潛逃境外的職務犯罪嫌疑人44人，其中「百名紅通人員」15人，涉案金額人民幣5.5億元（約新台幣25億元）。

外逃犯罪嫌疑人歸案後，有關辦案單位對案件進行後續偵查、起訴。1060310

(中央社)