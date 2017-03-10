警攔嫌雙雙摔車 一秒輕功起身飛撲制伏

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警員邱民瀚昨天發現犯嫌騎贓車，攔查過程與犯嫌發生碰撞，兩人倒地噴飛，但員警如具輕功般立刻彈起，忍痛飛撲制伏犯嫌。

彰化縣政府警察局彰化分局今天表示，民生路派出所警員邱民瀚昨天執行勤務，發現38歲許姓男子騎乘贓車，立即通報圍捕並尾隨，許男拒檢並與警方發生碰撞，導致警用機車噴飛20公尺，邱民瀚倒地後不顧傷勢，立刻站起，跑步撲向許男並制伏。

彰化分局表示，邱民瀚昨天傍晚在彰化市南校街與博愛路口，發現有毒品及竊盜前科的許男騎乘贓車，邱民瀚立即通報圍捕，並騎警用機車尾隨到中山路、曉陽路口，員警見機加速上前攔查。

警方表示，許嫌拒絕攔檢，並與警員邱民瀚發生碰撞，兩人雙雙倒地滑行，機車橫倒大馬路口，員警不顧雙手、雙腳挫傷，摔車後立即爬起，飛奔制伏歹徒；時值下班時間，許多路過民眾見狀，紛紛轉頭圍觀，也肯定員警英勇行為。

彰化分局長陳順和說，22歲的邱民瀚為警專32期，畢業不到2年，能有如此英勇表現，實屬難得，除慰問邱民瀚傷勢，也提高獎勵額度，來表揚奮不顧身的值勤表現。1060310

(中央社)