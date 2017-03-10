「真的好想贏韓國」 威廉：盼換有腦袋的棒協

中華隊經典賽落敗，讓威廉表示得換有腦袋的棒協。(圖/本報系資料照)

世界棒球經典賽開打，台灣昨晚敗給南韓後三場全輸，下屆經典賽得從資格賽打起，這讓熱愛棒球的威廉直呼好可惜，不過他也點出癥結點表示不是輸給對手，而是「盤算自身利益不愛棒球的壞人」。

威廉臉書全文。(圖/威廉臉書)

威廉表示這次代表參賽的選手，都是萬中選一的高手，站上球場時都抱著必勝的決心全力以赴，如果要為此次吃敗仗負責任，那罪魁禍首非「裹足不前的主事者」莫屬，此外他也痛批蓋巨蛋卻不合規定，導致球員不能有完善環境做訓練，因此不能以最佳狀態出征，那蓋巨蛋的用意究竟在哪?

最後威廉期盼四年後問題都能迎刃而解，不僅有全力支持球員的中職、換了腦袋的棒協，以及能有賣力為國家英雄嘶吼的棒球癡棒球狂，但想到昨天對戰宿敵一分吞敗仍備感遺憾，讓他直呼「真的好想贏韓國」。

(中時電子報)