WBC》9局下5分絕地逆轉 義大利氣走墨西哥

義大利主戰捕手瑟維利9局下二壘打後積極盜壘為義大利開啟反攻契機。(美聯社資料照)

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經典賽D組首戰10日義大利隊面對地主墨西哥演出絕地逆轉，開賽就形成打擊戰兩隊共5發全壘打，9局下落後4分的義大利隊，單局狂掃5安打包括3支二壘打，加上克魯茲致命失誤，安德烈奧利(John Andreoli)關鍵時刻擊出再見安打，5分大局10比9逆轉勝氣走地主墨西哥。

墨西哥隊1局上首打者奇羅斯(Esteban Quiroz)開賽就以左外野陽春炮揭開序幕，義大利隊也不甘示弱，面對大聯盟水手隊強投蓋耶多（Yovani Gallardo），芝加哥小熊隊3A安德烈奧利下個半局也回敬右外野陽春炮，賽吉汀(Rob Segedin)、柯拉貝洛(Chris Colabello)4局下攜手開轟，單局3分4比4扳平戰局。

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4局下義大利才追回3分，地主墨西哥同樣不好惹，5局攻勢再起，大聯盟「左右開投」范戴提(Pat Venditte)也壓制不住，攻佔滿壘後納瓦羅(Efren Navarro)保送擠回超前分，克魯茲(Luis Alfonso Cruz)打第一球就擊出二壘打再添2分，率隊7比4再將比數超前。

領先3分墨西哥不滿足，7局上2出局後阿曼多(Japhet Amador)、克魯茲獲保送上壘，埃利薩德(Sebastian Elizalde)再擊出中外野安打送回隊友取得9比5領先。

但比賽還有懸念，9局下面對藍鳥隊歐蘇納(Roberto Osuna)，義大利主戰捕手瑟維利（Francisco Cervelli）二壘打後積極盜壘發揮作用開啟逆轉攻勢，柯拉貝洛二壘打、李迪(Alex Liddi)再添三壘車布邊安打追回2分，克魯茲又發生守備失誤，讓義大利無人出局攻占滿壘，推上國民隊O.裴瑞茲(Oliver Perez)也難回天，尼莫(Brandon Nimmo)先是右外野強勁安打送回第8分，安德烈奧利再掃出一、二壘間穿越再見安打，單局狂掃5分，10比9逆轉氣走墨西哥。

(中時電子報)