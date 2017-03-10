全球前三大窗簾廠捐獎金興大9學生獲獎

全球前三大窗簾廠商億豐綜合工業，經營者粘耿豪、粘肇紘及粘凱隆去年起捐助300多萬獎助學金，設置「億豐‧粘銘獎助學金」，提供中興大學工學院機械系、電機系、化工系特殊境遇學生申請，一學期頒發10萬元獎助學金，獲獎學生還擁有億豐優先面試機會，至今有9位學生獲獎。

興大工學院院長王國禎表示，億豐總部位於台中，創立已43年，一路從毛利低、規模大的百葉窗代工廠，轉型自創品牌Norman，成功跨入高毛利的自有品牌市場，並成為全球窗簾領導廠。億豐的粘耿豪、粘肇紘、粘凱隆3兄弟，為紀念已逝的創辦人粘銘，特地設置「億豐‧粘銘獎助學金」，除落實企業社會責任外，也為企業儲備優秀人才，目前該獎助學金僅提供中興大學與高雄應用大學兩校工科相關學系申請。

中興大學目前獲獎助的9位學生，來自化工系、機械系跟光電所，涵蓋大學部、碩博士班，其中有位大二生連續兩學期獲獎助，一年共獲20萬元獎助學金，對於有特殊境遇的學生來說是相當大助益。

此外，國內知名工業用安全吊鉤大廠振鋒企業股份有限公司，也自前年起提供100萬獎助學金，供興大工學院材料學系學生申請，每位一年補助5萬元，同時提供暑期兩個月至振鋒公司實習的機會，至今已有4位學生獲得獎助。

(中時)