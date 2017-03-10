和好？蔡英文攜手陳菊 六龜長照中心剪綵
蔡英文總統今(10)天中午在高雄市長陳菊陪同下，到六龜區天台山彌勒家園老人長照中心開幕剪綵，她致詞提到，長照服務不只是政府工作，民間也要一起努力，看到林再錦董事長能夠投入老人長照中心，很歡喜、也很感謝。
蔡英文指出，長照是全民期待的政策，當今台灣社會老人愈來愈多，人數比年輕人多，所以更要有好的制度照顧老化高齡的社會，立法院今年1月通過長照2.0，把對老人照顧升級，並修法通過編列財源，讓體系更健全，法另、財源雙管齊下，長照一定能做得更好。
蔡表示，去年12月以來，全國各地動員起來，尤其高雄市有多達210處成立長照中心，長輩活得有尊嚴，是政府的責任，陳菊團隊對長照努力成果有目共睹，不管是居家服務、照顧中心，只要跟長照中心有關，高市府總是很投入積極。
她說，高市府今年招募500名長照人力，從明(11)天開始，這個月一連舉辦3場聯合徵才活動，超國70間業者參加，台灣長照體系帶來就業機會更好長照服務，也期待社會待業者有機會加入這個重要政府政策。
媒體追問，日前陳菊當面對總統發飆傳聞，蔡英文只有點頭微笑，未多做回應，隨即離去。
(中時)
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