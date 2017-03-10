王寶強小王妻婚變後有感 「像被世界拋棄一樣」
大陸男星王寶強去年8月14日深夜閃電宣布與妻子馬蓉離婚，主因是馬蓉與已婚經紀人宋喆有不正當關係，還隱藏轉移夫妻共有財產，引來眾人喊罵。而宋喆妻子楊慧更是早先一步提出離婚，事隔7個多月後，今(10日)凌晨楊慧難得發文，嘆氣表示這一年來發生太多沒想過的事，感覺像被全世界拋棄，但如今心已平靜，「未來才是需要努力的方向」。
楊慧稍早發文說：「這一年經歷了太多我未曾想過的事情，有傷心、有失落、有無助，曾感覺像被世界拋棄一樣，但成長可能就是在一夜間吧，能拋棄自己的只有自己」，她強迫自己去接受事實，並每天對自己說「對不起、我愛你」，「感覺心也漸漸平靜下來了，生活的意義不在於回望過去，未來才是需要努力的方向，這一刻放下過去放開自己重新開始。」
而王寶強離婚去年10月開庭後，目前還在訴訟中，宋喆與楊慧離婚案則是早在去年8月就開庭，楊慧當時現身，駁斥外界傳聞帶王寶強抓姦、擁上百次開房紀錄等，只承認手上確實握有些證據，但沒那麼誇張，外界好奇她如何發現另一半出軌，她則回應「靠女人敏銳第六感」，並強調「我是婚姻中的失敗者，但是我依然相信愛情」。
(中時電子報)
關鍵字：王寶強
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