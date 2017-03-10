「放生立委」林岱樺臉書回應狂跳針 網友火大

林岱樺在臉書以同個訊息回覆網友，再度令網友質疑「又跳針了」。（翻攝自林岱樺臉書）

「放生立委」林岱樺失言風波持續延燒，這幾天她的臉書不斷湧入民眾留言抗議，今天她在每則留言下方，均以相同訊息回覆，表示要政府參考先進國家作為，被網友痛批「再度跳針」；對此，林岱樺團隊主委蔡見興無奈表示，虛心接受網友指教，但也期盼大家思考林岱樺提出這項議題的初衷，讓政府正視棄養、放生問題。

林岱樺日前提案修法，希望民眾放生、政府要協助收容，但引發各界反對，她因而出面道歉，但網友似乎不接受，這幾天持續在她的臉書留言，嘲諷她是「放生立委」，林岱樺原本皆未回應，今天突然在各則網友留言下方回覆：「飼主責任才是根本源頭管理。只是政府完全不作為。後端的棄養除了處罰也無他法。政府應参考先進國家如何作為。」

沒想到，罐頭式回覆再度惹怒一票網友，痛批林岱樺又在跳針，也有人重貼她的回應，質疑「妳真的知道妳在說什麼嗎？」

對此，林岱樺參選團隊主委蔡見興表示，還不清楚負責管理臉書的工作人員回覆些什麼，但網友有權指責，林岱樺會虛心接受指教，所以從未想過限制網友留言。

他強調，林岱樺是出於善意，希望政府正視動物放生、棄養現況，據了解，美國有8、9個動物關懷協會，均可接受付費接收飼主無法再飼養的動物，就像老人安養院一樣，「既然先進國家可以，台灣為什麼不行？」因此林岱樺才會提出，希望引起各界討論。

(中時)