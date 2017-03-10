嘉義農會新任理事長、總幹事出爐

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嘉義市農會新任理事長劉明澄（右二）、總幹事黃騰輝（右一）、卸任理事長張元嘉（左一）接受副市長張惠博（左二）祝賀。（廖素慧攝〕

嘉義副市長張惠博(中)祝賀農會新理監事會誕生。（廖素慧攝）

嘉義市農會理事長改選暨新舊理事長交接典禮，今天在市農會大樓舉行，選出劉明澄為新任理事長，同時，總幹事黃騰輝繼續連任，過程平順，副市長張惠博代表市長涂醒哲致贈匾額祝賀。

嘉市農會會員人數5827人，此次農會改選，會員代表選舉於上月19日舉辦，有1554人投票，投票率約26.7%，應選65席代表，有67人參選，有10多名代表因年邁未繼續參選，而交棒給下一代或新人，本月1日選出理監事。

今天理監事會選出劉明澄為新任理事長，隨即進行卸任理事長張元嘉、新任理事長劉明澄交接典禮，黃騰輝總幹事獲得續聘，副市長張惠博到場贈匾，祝賀新理監事會產生。

劉明澄曾擔任4屆16年理監事、會員代表12年，28年的農會經驗，堪稱是農會元老。總幹事黃騰輝表示，此次改選過程平和圓滿，結果如預期順利產生理監事會。

(中時)