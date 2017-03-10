北捷電梯冒煙過站不停 影響2000人次
台北捷運公司表示，今（10）日早上6時36分捷運台北車站板南線往淡水信義線電扶梯機坑產生煙霧，行控中心立即通報110、119，依照標準作業程序疏散車站旅客及啟動車站排煙系統，並無旅客受傷；事件處理期間，採取板南線及淡水信義線列車過站不停措施，全線已於今早7時07分恢復正常營運。
經北捷維修人員及警消人員協助緊急處理後，列車隨即恢復正常營運，其中一台電扶梯也已在9時27分開放通行，維修人員正持續檢修另2台電扶梯，將於確認安全無虞後，開放旅客使用。
異常處理期間，共有20部列車過站不停，受影響人數約2000人次，北捷持續透過列車、車站廣播、旅客資訊顯示系統及台北捷運Go APP等，提供旅客轉乘及服務訊息。旅客因本次延誤事件，若有已進站不搭乘或中途提前出站等情形，可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。