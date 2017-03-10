北捷電梯冒煙過站不停 影響2000人次

台北捷運公司表示，今（10）日早上6時36分捷運台北車站板南線往淡水信義線電扶梯機坑產生煙霧，行控中心立即通報110、119，依照標準作業程序疏散車站旅客及啟動車站排煙系統，並無旅客受傷；事件處理期間，採取板南線及淡水信義線列車過站不停措施，全線已於今早7時07分恢復正常營運。

經北捷維修人員及警消人員協助緊急處理後，列車隨即恢復正常營運，其中一台電扶梯也已在9時27分開放通行，維修人員正持續檢修另2台電扶梯，將於確認安全無虞後，開放旅客使用。

異常處理期間，共有20部列車過站不停，受影響人數約2000人次，北捷持續透過列車、車站廣播、旅客資訊顯示系統及台北捷運Go APP等，提供旅客轉乘及服務訊息。旅客因本次延誤事件，若有已進站不搭乘或中途提前出站等情形，可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

(中時)