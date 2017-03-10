時代：金正男死後 其他家人剉咧等
北韓金正男遭暗殺，兒子金韓松據傳已離開澳門，美「時代雜誌」分析，金正男之死恐危及朝鮮金氏家族其他成員，而金正男拒絕返北韓及接觸流亡組織等，應是慘遭毒手原因。
報導指出，除了「血統純正」的金正男疑因威脅平壤當局，遇刺身亡外，長年擔任北韓駐波蘭及捷克大使、北韓領導人金正恩的62歲叔叔金平日（Kim Pyong-il），和最近在YouTube出現的金正男的22歲兒子金韓松（Kim Han Sol），都是流亡組織尋求的標的，但家庭印記也讓他們成為既有價值又危險的商品。
時代雜誌報導，北韓情報與安全機構 (MSS)官員曾試圖在海外說服金正男攜家人返回平壤，遭到拒絕，北韓同時發現45歲的金正男曾與脫北流亡組織有所接觸，讓整個情勢逆轉。
金正男拒絕返回北韓，也拒絕流亡組織人士接觸。不過時代雜誌引述消息人士指出，金正男拒絕返回北韓，導致殺機。
報導還引述英國脫北者組織負責人金周鎰（Kim Joo-il）表示，他曾3次試圖與金正男接觸，討論另組替代政府可能性，最後一次是2016年6月在新加坡。金正男依舊拒絕另組流亡政府的建議，強調不喜政治，惟反對朝鮮第3代世襲，北韓亟須改革、開放。
至於殺機為何？金周鎰認為，金正男接觸北韓難民、談論流亡組織的極機密消息走漏了。1060310
(中央社)
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