W飯店小模案首開庭 土豪哥否認犯罪
台北地方法院今天首度開庭審理「W飯店女模命案」，涉案的「土豪哥」朱家龍不認罪，也否認提供毒品及轉讓偽禁藥，造成郭姓小模致死。
這起案件由台北地檢署偵辦，認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，將他們一併起訴，並對朱家龍求刑12年，洪聖晏求刑11年6月。
北院3日召開羈押庭時，朱家龍向法官請求交保，並供稱事件發生後，他都沒有出過家門，在家裡一直悔過；之前他去觀察勒戒，沒有機會跟家人講話，他「希望這次可以回家跟家人懺悔」。
北院今天召開準備程序庭，目前在押的朱家龍否認檢察官起訴犯罪事實，並強調未轉讓偽禁藥及涉及轉讓偽禁藥致死，未違反藥事法。
江哲瑋則說，是受到朱家龍所託對外購買毒品，沒有販賣意圖；蔡逸學與其辯護律師指出，蔡逸學是受邀參加毒趴，並非發起人，也沒有攜帶、購買、叫傳播小姐，而且在場的人一致稱，這場毒趴是朱家龍辦的，桌上的「軟糖」是朱的。
此外，案件發生後，有媒體報導洪聖晏及參加毒趴的小模，曾向土豪哥敲榨勒索上億封口費。朱家龍的律師李建慶，今天接受媒體採訪時說，他不知道有這件事，應該只是傳聞，但假設真有此事，會建議絕對不要付錢。1060310
(中央社)
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