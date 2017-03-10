林全：未來電競成績列四技二專備審資料
台灣職業電競隊伍「閃電狼隊」上月底在波蘭舉行的第11屆英特爾極限大師賽（Intel Extreme Masters）「英雄聯盟」總決賽中，奪下世界冠軍寶座。電子競技運動協會理事長鄭寶清10日在立院餐廳設宴為他們慶功，行政院長林全、立法院長蘇嘉全與科技政委唐鳳都出席。
林全表示，過去社會只讓某一部分人的天分發揮，沒有注意到學科考試以外的天份也是天分，現在正在改變，蔡政府承諾包括未來電競比賽優異成績將列為四技二專的備審資料，讓想要發展電競領域的學校採記加分；此外，文化部也已經公告，電競專才將能成為替代役的評選項目，選手都可以申請，讓他們的執業生涯不會因為兵役受影響，希望藉此讓電競選手有更大的發揮空間，讓電競在台灣成為一個更大的產業。
(中時)
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