才勒戒出獄 毒蟲向警求饒「拜託麥擱抓我啊」
有吸毒惡習的高雄市蔡姓男子，去年間因持有毒品已被員警逮捕過2次，才勒戒出獄不久，卻不知悔改繼續施用毒品，7日下午見到警方巡邏竟心虛掉頭就跑，辦案經驗豐富的員警發現可疑，隨即攔檢盤查，他主動交出毒品，不斷哀求「麥拉!麥擱抓我啊！」，讓警方哭笑不得。
三民一分局長明派出所巡佐鄭榮濱、警員蕭乃維、林峻民7日下午2點，執行防搶防竊勤務，行經南台路201巷口時，發現1名男子見警掉頭就跑，辦案經驗豐富的鄭榮濱發現可疑，隨即攔檢盤查，蔡嫌見行跡敗露無法逃脫，便主動交付身上持有的安非他命（毛重0.5公克）及玻璃球吸食器等違禁物品，當場被捕。
無業的蔡姓男子（28歲）向警供稱，毒品是上個月在台南火車站前以1000元代價向綽號「阿龍」的男子買的。
警方調查，蔡嫌去年間因持有毒品已被員警逮捕過2次，才勒戒出獄不久，卻又繼續施用毒品，誇張的行徑讓員警都不禁搖頭，如今又再度被警方逮捕，他雖然不斷哀求「麥拉!麥擱抓我啊啦!」，警方仍依毒品防制條例罪讓他移送法辦。
(中時)
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