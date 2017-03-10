羅美玲代言 錄製原住民族運動會主題曲
家住新竹縣尖石鄉新樂村水田部落的原住民族歌手羅美玲，今年力挺家鄉新竹縣承辦中華民國2017年原住民族運動會，並擔任宣傳代言角色，10日並與縣長邱鏡淳共同錄製活動主題曲《大地的精靈》，嘹亮高亢、悠揚迴蕩，她也將在3月25日揭幕式上，為原住民同胞獻上祖靈的尊榮，邀請大家屆時來新竹縣立體育場給原住民選手加油喝采！
縣長邱鏡淳表示，新竹縣積極規畫與籌辦的中華民國2017年原住民族運動會，計有2大類、15項競賽，估計有5785人同場切磋競技。
而素有「溫暖系歌手」之稱的羅美玲，不僅以清亮溫暖的歌聲為人喜愛，還曾在電影「賽德克巴萊」中精湛演出，請她擔任代言人相得益彰，希望號召全國原住民族夥伴分享榮耀。
這次為賽會量身訂做的主題曲《大地的精靈》，由新竹縣新埔鎮照東國民小學余舒蓉校長作詞，留法音樂家林建良老師譜曲完成，以飛鳥、百合、大海、雲豹作為象徵，也將慶典常見的小米酒、傳統服裝納入歌詞，拋顯原住民熱情開朗、樂於分享幽默樂觀，再由羅美玲和泰雅之聲合唱團、泰雅學堂等，用最嘹亮的嗓音詮釋、傳達台灣原住民族乃是「大地精靈」化身。
目前為2017台北世大運整修的場館，已把運動軟硬體呈現最佳狀態，全國原住民族運動會好手共同競技在完美舞台，也是新竹縣對原民的珍重、支持，誠摯邀請社會大眾日暨賽會期間能夠親臨新竹縣，為全國原住民族朋友加油鼓勵。詳細資訊可至大會活動網站查詢。
(中時)
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