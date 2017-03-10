性侵通緝犯趴趴走 遇警報哥哥名字

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警方逮捕居無定所，在外趴趴走的賴姓性侵通緝犯。（陳鴻偉翻攝）

國內目前有約400名性侵通緝犯，居無定所四處趴趴走，台北市警方對此進行追查，鎖定36歲賴姓男子，2014年涉及1起妨害性自主案，2016年又因毒品案遭通緝，已半年未按規定向轄區警方報到。

北市刑大偵二隊經多日追查，日前獲知賴在大同區出沒，經深入跟監，昨在哈密街尋獲賴嫌，當場將他逮捕，賴第一時間還謊報哥哥名字，企圖躲避查緝，但警方立刻拆穿，警訊後將他解送北檢歸案。

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(中時)