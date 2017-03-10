WBC》葉君璋嘆：中華隊為何有贏球機會最後都輸球

葉君璋認為，要檢討中華隊有贏球機會最後都輸球。(李弘斌攝)

報導贊助

中華隊經典賽3連敗，其中對荷蘭之戰打到9局下「再見保送」敗北，對韓國之戰10局上挨轟失3分輸球，投捕教練葉君璋10日在桃園機場感嘆表示，這2場比賽都有機會贏球，但為何最後都輸球，這是我們最該檢討的地方。

報導贊助

葉君璋表示，中華隊預賽這3場比除了大敗以色列這場比賽之外，其實另2場比賽都有機會贏球，但最後贏的都是對手，雖然實力有差距，但光靠拚勁還是不行，為何會這樣，應該好好冷靜下來檢討。

報導贊助

中華隊對荷蘭之戰救援投手陳鴻文9局下投出「再見保送」輸球，對韓國之戰10局上陳鴻文 被代打金泰均敲出包括2分炮在內，此局失3分，種下此役敗因。中華隊缺乏像韓國隊吳昇桓如此王牌終結者，是本屆兵敗首爾主因之一，哪裡找一位強力救援投手，攸關中華隊能否進軍2020年東京奧運。

(中時電子報)