女主持人玩過火 諷腦瘤學生留「納粹頭」惹議

女主持人莎曼珊‧比。(圖/美聯社)

美國喜劇女演員莎曼珊‧比(Samantha Bee)日前在自己的脫口秀《全面開戰》(Full Frontal)上，對一名在今年參加保守政治行動會議（CPAC)中的觀眾開玩笑，表示從這位觀眾的髮型可以看出來，今年參加會議的服裝趨勢是留著一頭側邊剃掉，只留中間的「納粹」髮型。而事後發現該名觀眾是一名腦瘤患者，是因為治療病情而導致了那樣的髮型，也因此讓節目主持人在輿論猛烈抨擊之下，向該名觀眾致歉，並表示自己的玩笑並不適當。

莎曼珊‧比週四在脫口秀上先是說：「去年的保守政治行動會議現場充斥著，參議員克魯茲(Ted Cruz)的支持者和很多領結」，接著又說：「今年領結消失了，取而代之的是納粹頭、納粹頭和納粹頭」，然後螢幕畫面就停在影片中一名男性觀眾的身上。而該名觀眾是20歲的學生柯丁頓(Kyle Coddington)，他的家人事後在推特上表示，「當主持人在觀眾留納粹頭時，他其實是一名腦瘤患者」，也因此引發一片譁然。

莎曼珊在開納粹頭的玩笑時，畫面停在柯丁頓身上。(圖/影片截圖)

柯丁頓在募資網上的募款治病。(圖截自.gofundme.com)

據柯丁頓在朋友的幫他設的在募資平台上表示，柯丁頓在去年被診斷出罹患多形性膠質母細胞瘤( Glioblastoma)，目前沒有可以痊癒的方法，但他仍不放棄，目前正在嘗試化療及放射治療。

主持人莎曼珊‧比也因此受到外界的批評，網友大罵她，「她以為好笑的玩笑話，卻傷害了一名身心飽受折磨的患者」，或是「這一點都不好笑」。而她也在事後向家屬及柯丁頓道歉，她表示：「我們為冒犯你而向你致歉。我們今天才得知他的病情。已經移除了相關片段」，並且她也捐了1,000美元給柯丁頓的募資網站。

(中時電子報)