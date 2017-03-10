名醫養生術／高添富：齊全裝備，年齡也無法阻止我帥氣趴趴走！(圖／康健雜誌 林后駿提供)

今年68歲的婦產科醫師高添富打從當住院醫師時就很享受開車，因為經常待在室內做研究、看診、動手術，開車成為他透氣、轉換心情的紓壓良方。年輕時還想過退休要來開計程車。

不過隨著年齡增長，這幾年他發現自己只要開車超過1小時，眼睛就會乾澀、模糊，容易疲累，上高速公路也會想打瞌睡。為了不讓子女擔心，這幾年他開始儘量挑白天開車，短程就搭捷運、計程車，也不再開車去機場接送家人。

去年，他因頸椎椎間盤突出開刀，休養了3、4個月，擔心開車震動或急煞的衝擊太大，加上年紀大，頸椎也較脆弱，只要開車出門兜風，他就會戴起護頸圈。乍看有點逗趣，戴久了也不免會熱，但他笑著說：「這個原理其實就像騎摩托車要戴安全帽一樣啦。」

出門在外，除了因5年前腰椎開刀而開始配戴護腰，他也會隨身帶著心愛的雨傘杖。這支拐杖是他上網時無意間「挖到的寶」，外觀時尚，還可將拐杖從傘柄中分離，「這樣不怕跌倒，下雨時也不必同時帶傘跟拐杖，很方便，」高添富得意地說。【全文未完，完整內容請見《康健》220期】

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(中時電子報)