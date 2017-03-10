泰國機場人員涉竊 貴重物勿放托運行李

泰國近期接連發生旅客行李箱內物品被竊事件，警方也分別逮捕涉案的機場工作人員，航空業者再次提醒旅客，貴重物品不要放在行李箱內。

日前一名泰國旅客將鑽石戒指和手環放在行李箱內，搭機前往普吉，結果領取行李後發現兩件貴重物品已經失竊，立即報案，經過警方追查，1名行李處理員坦承偷竊，並將物品還給失主。

另一起事件，多名前往日本旅遊的泰國旅客，回國後在曼谷蘇凡納布國際機場領取行李時發現，行李箱的拉鏈或都被破壞，同行者將這個情況拍攝影片並上傳到社群網站，引發泰國警方注意，經過調查逮捕到一名行李處理員。

泰國警方承諾加強巡邏行李處理區，同時對行李處理員將再教育和進出檢查，避免不肖人員竊取旅客的物品。

航空業者指出，旅客行李被偷或弄壞的情況在全球的各機場難免會發生，因為行李箱在托運過程中，必須經由人員搬運，但過程有很多監視器的死角，很容易讓不肖人員有機可乘，為避免遺失貴重物品，最好是不要將貴重物品放在托運行李箱內，即使再難打開的鎖，到最後可能被破壞。1060310

(中央社)